Кремль: Путин и Лукашенко будут говорить без свидетелей
Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые состоятся 14 сентября, пройдут в формате «один на один». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин
По его словам, участие делегаций стран во встрече не планируется.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры двух лидеров состоятся в Сочи. По итогам встречи не планируется пресс-конференций и подписания документов.