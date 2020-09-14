Сочи, Краснодарский край, 14 сентября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые состоятся 14 сентября, пройдут в формате «один на один». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

По его словам, участие делегаций стран во встрече не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры двух лидеров состоятся в Сочи. По итогам встречи не планируется пресс-конференций и подписания документов.