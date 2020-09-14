Москва, 14 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Переговоры в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко будут проходить без каких-либо временных ограничений. Об этом 14 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Сколько потребуется», — заявил он в ответ на вопрос о том, какое время заложено для переговоров глав двух государств.

Также Песков отметил, что переговоры президентов России и Белоруссии ещё не начались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.