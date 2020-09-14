Женева, Швейцария, 14 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Вопрос о ситуации в Белоруссии внесён в повестку дня 45-й сессии Совета Организации Объединённых Наций по правам человека, которая открылась 14 сентября в Женеве. На проведении срочной дискуссии на эту тему от имени Европейского союза настаивала Германия.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

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За обсуждение этого вопроса в рамках сессии сегодня, 14 сентября, высказалось большинство стран — 25. «Против» было подано два голоса (Венесуэла и Филиппины), 20 стран воздержались. Это в основном африканские страны и африканские страны, а также Армения.

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Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, которые прокатились по Белоруссии после оглашения итогов выборов главы государства 9 августа, не прекращаются в стране до сих пор. По данным республиканского МВД, во время несанкционированных акций протеста 13 сентября в Белоруссии, в которых принимали участие около 22 тыс. человек, стражами порядка было задержано 774 человека.