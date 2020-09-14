Джакарта, 14 сентября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Власти Индонезии подтвердили, что за сутки в стране выявили 3141 новый случай заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 14 сентября 2020 года в Индонезии выявили 221 523 носителя SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки эпидемия в Индонезии унесла жизни 118 человек. В общей сложности 8841 житель Индонезии скончался от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что борьбу с COVID-19 в стране нельзя сравнивать с другими государствами.