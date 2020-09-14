Брюссель, 14 сентября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Евросоюз не признает результаты выборов в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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"Европейский союз не признает проведение выборов на территории Крымского полуострова», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что «любой, кто был избран на организованных Россией выборах в Крыму, не будет признан Евросоюзом представителем этих территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году жители Крыма приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. Киев категорически отвергает право жителей полуострова на волеизъявление и считает, что Крым в марте 2014 года был оккупирован Российской Федерацией. Воссоединиться с Россией крымчан побудил государственный переворот, который произошел на Украине в результате очередного «майдана» в феврале 2014 года.