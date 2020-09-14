Джуба, 14 сентября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. Миротворцы Организации Объединенных Наций (ООН) начали покидать 17 лагерей для беженцев в Южном Судане, на территории которых они были размещены в течение семи лет. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

По информации журналистов радиостанции, тысячи беженцев, чью безопасность охраняли миротворцы, были шокированы данной новостью.

«Миротворцы ООН ушли ночью. Они не сообщили нам, что покинут лагерь», — рассказал один из беженцев.

«Беженцы ходили от одной части лагеря к другой, они были очень напуганы», — сообщил другой житель лагеря.

Комиссар одной из десяти охраняемых территорий для внутренне перемещенных лиц генерал-майор Джозеф Акон заявил, что миротворцы ООН не поставили власти в известность о том, что они покинут лагерь.

«Мне не поступало официального уведомления о том, что миротворцы ООН покинут страну. В ООН мне сообщили о плане передислокации», — заявил Акон.

Представитель миссии ООН в Южном Судане Дэвид Ширер заявил, что вывод миротворцев из лагерей для беженцев не представляет опасности для населения.

«Предоставление помощи беженцам продолжится. Только мы больше не будем иметь отношения к лагерям для беженцев», — заявил Ширер, подчеркнув, что делами беженцев теперь будет заниматься правительство страны.

Миротворцы ООН покинули лагеря для беженцев через семь месяцев после того, как президент Южного Судана Сальва Киир и лидер повстанцев Риек Мачар подписали мирное соглашение.