Симферополь, 14 сентября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Содержимое выгребных ям попало в систему водоснабжения Симферополя, об этом 14 сентября на совещании по вопросам водоснабжения заявил директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, причиной возникшей ситуации стало строительство на водопроводной сети частных жилых строений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«На наших сетях люди построили различные строения, участок улицы вообще не канализован, всё там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода. При получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из кранов продолжала бежать жидкость, уже из выгребных ям», — сказал Баженов.

Он сообщил, что в район аварии направлены все специалисты, они обеспечены техникой.

«Мы эту точку найдем, трубу переложим. Но такой ситуации в нашей практики не было. До конца дня всё сделаем», — пообещал Баженов.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа Симферополь и ещё десятки населённых пунктов Крыма снабжаются водой по графику — из-за резкого снижения запасов воды в водохранилище. Ситуация усугубляется аварийным состоянием водопроводной системы: жители жалуются на цвет воды, а до жителей верхних этажей она и вовсе не доходит — им приходится носить воду из накопителей на улице.