Пенза, 14 сентября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. По итогам трехдневного голосования губернатором Пензенской области избран Иван Белозерцев. Он набрал 78,72% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя облизбиркома Алексея Климухина.

Pnzreg.ru Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

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В выборах приняли участие 56,68% избирателей. Кандидат от ЛДПР Александр Васильев набрал 5,57% голосов, Анна Очкина от «Справедливой России» — 4,44%, от Партии пенсионеров Петр Чугай — 1,48%, кандидат от КПРФ Олег Шаляпин — 8,45%.

ИА REGNUM напоминает, на предыдущих выборах губернатора в 2015 году явка по области была 62,26%. Иван Белозерцев набрал тогда 86,04% голосов избирателей, сменив на посту Василия Бочкарёва, который руководил областью с апреля 1998 года. Врио губернатора Белозерцев стал 25 мая 2015 года, будучи спикером Заксобрания.

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