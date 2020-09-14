Пенза, , 02:58 — REGNUM По итогам обработки 61,33% протоколов УИК на выборах губернатора Пензенской области лидирующее место занял действующий глава региона 62-летний Иван Белозерцев («Единая Россия») — 81,21% (269 014 голосов). Об этом сообщает ЦИК РФ.

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Заместитель главы Пензы, 37-летний Олег Шаляпин (КПРФ) получил 7,45% (24 679 голосов), депутат областного Закссобрания Александр Васильев (ЛДПР) — 4,83% (15 992 голоса) глава пензенского отделения «Справедливой России» Анна Очкина — 4,05% (13 423 голоса), депутат думы Пензы Петр Чугай (партия пенсионеров) — 1,34% (4442 голоса). Чугай был самым старшим кандидатом среди выдвинутых — в июле ему исполнилось 75 лет.

Явка избирателей на губернаторских выборах-2020, по предварительным данным, была на уровне 58%.

На предыдущих выборах губернатора в 2015 году явка по области была 62,26%. Иван Белозерцев набрал тогда 86,04% голосов избирателей, сменив на посту Василия Бочкарёва, который руководил областью с апреля 1998 года. Врио губернатора Белозерцев стал 25 мая 2015 года, будучи спикером Заксобрания.

Напомним, на утро единого дня голосования 13 сентября 2020 года в регионе работу начали 1085 избирательных участков, которые закрылись в 20:00.