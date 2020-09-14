Москва, 14 сентября, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам 28 сентября 2020 года планирует начать рассмотрение иска госкорпорации «Роскосмос» к АО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» из Владимирской области. В основе спора лежит патент на электрогидравлическую систему управления поворотным кольцом стартового ракетного комплекса в части патентообладателя, передаёт ИА REGNUM.

Стартовый комплекс

Иск к институту поступил 28 августа 2020 года. В нём госкорпорация потребовала признать недействительным патент №2 667 418 в части указания патентообладателя. Также истец настаивает на выдаче нового патента, где патентообладателем будет не институт, а госкорпорация.

Дело слушает судья Рогожин. Третьими лицами в спор приглашены Роспатент и АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

Напомним, институт работает в сфере разработки вооружения и военной техники более 60 лет. Он является частью АО «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».