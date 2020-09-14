Северобайкальский район, Бурятия, 14 сентября, 2020, 06:58 — ИА Регнум. Предприниматели Северобайкальского района Бурятии направили обращение руководству республики, в котором жалуются на катастрофическую ситуацию с тарифами на тепло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, за 3,5 года стоимость гигакалории практически утроилась — с 1,2 тыс. рублей до 3,5 тыс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы на тепло

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Так, в последний раз тариф подняли сразу на 44%. С 1 июля 2020 года в Северобайкальске введена дифференцированная система, при которой юрлица платят по полному тарифу, а жители — около двух третей. Разницу возмещает республика.

«Повышение тарифа затронуло и увеличило финансовую нагрузку на предпринимателей и юридические лица. Так, по расчетам бизнесменов, расходы на отопление будут занимать от 25 до 50% общих расходов каждого предприятия», — отметили в правительстве.

В результате многие предприниматели опасаются, что могут закрыться. В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил направить в район правительственную комиссию, которая на месте оценит ситуацию.

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