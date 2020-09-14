Биробиджан, 14 сентября, 2020, 06:40 — ИА Регнум. В селе Ленинском Еврейской автономной области осложняется паводковая ситуация на реке Амур. Потоком воды прорвало дамбу.

Грук Андрей ИА Красная Весна Река Амур. Российско-китайская граница

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В Ленинском введён режим функционирования сил и средств «чрезвычайная ситуация». Уровень воды поднялся в Амуре до отметки 930 см. Притом, что при достижении отметки в 850 см наступает «опасное явление».

«Проводился комплекс мероприятий по наращиванию дамбы, но уровень воды настолько высок, что на месте произошёл проран. Сейчас проводятся работы по заделке прорана и работа с населением», — цитирует главного спасателя ЕАО Романа Бойко РИА Биробиджан.

В селе работают 700 спасателей и 100 единиц техники. Из Хабаровска в Еврейскую АО выехал плавающий транспортёр, в готовности находится авиация.

Отметка «опасное явление» также превышена в Кукелево, Нижнеленинское. Специалисты прогнозируют дальнейший рост уровня воды в Амуре из-за полноводности впадающего притока Сунгари.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидаемый уровень «опасного явления» в Хабаровске, по прогнозам специалистов, до шести метров реки Амур выйдет к середине сентября. Но уже сейчас отмечаются подтопления на части дорог, на некоторых нет проезда.