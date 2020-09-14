Петропавловск-Камчатский, 14 сентября, 2020, 03:39 — ИА Регнум. На прошедших досрочных выборах губернатора Камчатского края победу одержал врио главы региона самовыдвиженец Владимир Солодов. За него проголосовали 80,51% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Анна Алябьева ИА REGNUM Владимир Солодов

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Кандидат от ЛДПР Валерий Калашников набрал 6,7% голосов. За кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Бобровского проголосовали 5,84% избирателей. Кандидата от «Партии роста» Максима Близнюкова поддержали 2,56% избирателей. Кандидат от партии «Патриоты России» Александр Остриков набрал 2,19% голосов избирателей.

В трёхдневном голосовании приняли участие 37,14% избирателей — это 84 363 человека. Самую высокую явку на выборах губернатора Камчатки показали жители Пенжинского района — 89,56%. Самая низкая активность зафиксирована в Петропавловске-Камчатском — 29,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования практически не зафиксировано.