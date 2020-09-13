Москва, 13 сентября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации констатирует, что в ходе Единого дня голосования и двух дней предварительного голосования на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации серьезных нарушений зафиксировано не было. Соответствующее заявление сделал сегодня, 13 сентября, член СПЧ Александр Брод.

Ikkk.ru На избирательном участке

«Серьезных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения. В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние итоги голосования», — рассказал Брод.

Напомним, что сегодня основной день голсования на выборах рахных уровней в 83 субъектах Федерации. По итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.