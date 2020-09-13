Белгород, 13 сентября, 2020, 14:30 — ИА Регнум. На участке по месту жительства 13 сентября проголосовал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Фотографиями он поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети.

Vk.com/id433204416 Евгений Савченко голосует

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На избирательный участок, расположенный в Дубовском ДК, глава региона пришёл с супругой.

«Сегодня с супругой проголосовали на выборах депутатов Белгородской областной Думы. Избрание регионального парламента — важнейшее политическое событие в жизни нашей области», — написал губернатор.

В белгородский парламент избирают 50 депутатов по смешанной системе.