Санкт-Петербург, 13 сентября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. На выборах губернатора Ленобласти к полудню свои голоса отдали почти 33% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в областном избиркоме.

Leningrad-reg.izbirkom.ru На избирательном участке. Ленинградская область

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По данным на 12:00 мск, на избирательные участки пришли 32,78% избирателей — данные с учетом досрочного голосования, которое проходило в течение двух дней 11 и 12 сентября.

Напомним, 13 сентября в регионе выбирают не только главу области, но и муниципальных депутатов нескольких районов и Соснового Бора, а также проходят довыборы депутата в областной ЗакС по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1.

Отметим, что, судя по данным о явке на досрочное голосование, за утро 13 сентября на участки пришли лишь 4,49% избирателей.