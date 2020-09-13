Екатеринбург, 13 сентября, 2020, 07:21 — ИА Регнум. В Свердловской области утром 13 сентября открылось 165 избирательных участков. В ряде муниципалитетов проводятся местные выборы, а также довыборы депутата Заксоборания, сообщает облизбирком.

Ikso.org На сельском избирательном участке. Свердловская область

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В частности, в региональный парламент предстоит выбрать представителя от Краснотурьинского округа № 16. А в десяти территориях проводятся выборы депутатов представительных органов. Целиком состав думы выбирают в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных идут дополнительные выборы.

Всего на день голосования аккредитованы 146 журналистов, которые представляют 36 СМИ. Также за ходом голосования проследят 302 наблюдателя, из них 287 направлены кандидатами.