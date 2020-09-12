Сухум, 12 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. После открытия границы России в Абхазской Республике среди заразившихся коронавирусом выявили семь российских туристов. Об этом 12 сентября министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

DILIN Российско-абхазская граница

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"Среди заразившихся коронавирусом в Абхазии (с 1 августа) было семеро туристов», — сказал Цахнакия.

Министр напомнил, что всего с начала пандемии в Абхазии были выявлено 610 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 августа открыла государственную границу с Абхазией. Об этом было объявлено по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, которое прошло под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.