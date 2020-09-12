Москва, 12 сентября, 2020, 14:24 — ИА Регнум. Союз архитекторов России организовал прием заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Соответствующее сообщение появилось сегодня, 12 сентября, на официальном сайте Союза архитекторов России.

Илья Савченко ИА Красная Весна Мавзолей В.И. Ленина

В сообщении указано, что целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея». Заявки принимаются до 19 октября.

Организаторы конкурса предлагают его участникам разработать фор-эскиз проекта реиспользования мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. Подчеркивается, что приветствуются и другие идеи реиспользования мавзолея.

Победитель конкурса должен быть объявлен 13 ноября. Лучше работы планируется представить в ноябре в рамках XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

Иными словами речь идет о том, что по замыслам организаторов конкурса Мавзолей должен перестать быть местом захоронения основателя Советского Союза Владимира Ленина.

Отметим, что в постсоветской России периодически поднимается тема перезахоронения тела Владимира Ленина. Она неизменно наталкивается на широкое общественное неприятие, власти также не склонны поддерживать эту идею.

Владимир Ленин является основателем Советского Союза, а современная Российская Федерация — государство-продолжатель СССР. Перезахоронение Владимира Ленина неизбежно поставит ребром вопрос о правопреемственности и добавит аргументов тем, кто на Западе пытается приравнять фашизм к коммунизму и тем самым вывести Советский Союз из числа стран-победителей во Второй мировой войне. Это автоматически приведет к исключению России из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Недавно в России были приняты поправки к Конституции. Одна из них гласит:

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Перезахоронение Ленина может быть расценено как попытка отрицания части истории России.