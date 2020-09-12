Бишкек, 12 сентября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Для Киргизии очень важно привезти в страну вакцину от COVID-19, произведенную Российской Федерацией. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио», опубликованном 12 сентября.

President.kg Сооронбай Жээнбеков во время посещения больницы

«Для нас очень важно привезти вакцину [произведенную в России — ИА REGNUM] в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан», — заявил он.

Напомним, по данным республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса от 12 сентября, за сутки в Киргизии выявили 67 новых случаев инфицирования коронавирусом. За весь период пандемии в Киргизии зарегистрировали 44 828 инфицированных SARS-CoV-2.