Москва, 12 сентября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Правительство России одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам Российской Федерации субвенций на социальные выплаты безработным гражданам. Об этом сообщается на сайте правительства России сегодня, 12 сентября.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Напомним, что 10 сентября на заседании правительства обсуждался вопрос о выделении Роструду из резервного фонда правительства бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом «О занятости населения в РФ» и распределении указанных средств между субъектами.

Проект постановления о дополнительных субвенциях был подготовлен Министерством труда РФ.

Ранее сообщалось, что на пособия по безработице до конца 2020 года Роструду нужно выделить ещё 54,3 млрд рублей. При этом уточнялось, что в ряде регионов уже наблюдается дефицит средств для выплат пособий.