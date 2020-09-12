Токио, 12 сентября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Морские силы самообороны Японии заявили, что 13 сентября пройдут совместные учения с военными из США, Южной Кореи и Австралии в водах Тихого океана у острова Гуам. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

U.S. Navy Корабль ВМС Японии рядом с американским авианосцем

Учения, носящие название «Тихоокеанский авангард», рассматривают как завуалированный отпор нарастающей агрессии Китая в западной части Тихого океана.

«Я твердо верю, что наше сотрудничество будет способствовать миру и стабильности в западной части Тихого океана», — сказал вице-адмирал Морских сил самообороны Японии Хидэки Юаса.

По данным седьмого флота США, в учениях, направленных на развитие сотрудничества, примут участие более 1500 моряков из четырех стран-участниц.