Сантьяго, 12 сентября, 2020, 00:30 — ИА Регнум. Власти Чили продлили режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба чилийского правительства.

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Отмечается, что режим ЧС будет действовать еще 90 дней. Таким образом, карантинные ограничения в Чили сохранятся почти до конца 2020 года.

Всего с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Чили подтверждено 430 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались почти 12 тысяч человек.