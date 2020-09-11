Вашингтон, 11 сентября, 2020, 22:51 — ИА Регнум. США могут восстановиться от пандемии коронавируса к концу 2021 года. Об этом заявил 11 сентября директор американского национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до пандемии COVID-19, то это будет ближе к концу 2021 года», — сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Фаучи также подтвердил, что американские медики рассчитывают получить вакцину от коронавируса в текущем году, а доступной для массовой вакцинации населения она может стать к середине-концу следующего года.

Напомним, США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по заболеванию на основе официальных данных, всего в США выявлено уже более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 192 тысяч пациентов скончались.