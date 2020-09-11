Париж, 11 сентября, 2020, 22:54 — ИА Регнум. По данным на вечер пятницы, 11 сентября, во Франции умерли 30 893 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 80 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

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За 24 часа в стране было зарегистрировано 9406 новых случаев заболевания. Кривая роста подтвержденных положительных случаев заболевания имеет положительный наклон с начала лета. Тем не менее еще во вторник, 8 сентября, число новых заражений составило 6544.

635 больных находятся в реанимации, что на 20 человек больше, чем днем ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с речью, в которой разъяснил, к каким решениям пришло французское правительство в рамках борьбы с распространением коронавируса после специального совета по обороне и национальной безопасности.