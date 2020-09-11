Париж, 11 сентября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство не планирует снова вводить карантин, чтобы сдержать «вторую волну» эпидемии коронавируса, 11 сентября сообщает Agence France-Presse.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

«Вирус будет с нами еще несколько месяцев, и мы должны справиться с ним… без национальной изоляции» , — заявил Кастекс.

Глава французского правительства заявил, что в стране будет введено ускоренное тестирование для приоритетных случаев в новых очагах COVID-19, а также целевые ограничения в районах страны, особенно сильно пострадавших от пандемии.

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