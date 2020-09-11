Лондон, 11 сентября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3539 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за последние четыре месяца, сообщило 11 сентября правительство Соединённого Королевства.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

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Согласно официальным данным, с конца июня по начало августа суточный прирост выявленных инфицированных в стране не превышал тысячи человек, но затем начал расти. В последнюю неделю британские власти сообщали о более чем двух тысячах новых случаев ежедневно.

За весь период с начала эпидемии в Великобритании подтверждено уже почти 362 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 41,6 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.