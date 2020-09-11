Дунгуань, Китай, 11 сентября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В Китае объявлено о запуске телекоммуникационной компанией Huawei обновленной версии собственной операционной системы HarmonyOS 2.0, сообщает 11 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление исполнительного директора одного из подразделений компании Юй Чэндуна, сделанном на конференции разработчиков Huawei Дунгуане, провинция Гуандун.

Kārlis Dambrāns Эмблема Huawei

По словам топ-менеджера, новая система будет доступна на смартфонах, а также на «умных часах» и телевизорах компании с 2021 года. Отмечается, что новая операционная система впервые прошла апробацию еще в 2019 году.