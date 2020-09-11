Париж, 11 сентября, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Во Франции наблюдается рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом 11 сентября заявил журналистам премьер-министр страны Жан Кастекс.

Russian.news.cn Скорая медицинская помощь во Франции

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«Впервые за многие недели мы наблюдаем значительное увеличение числа госпитализированных с COVID-19. Это свидетельствует о том, что вирус не снизил своей интенсивности», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день более 40 департаментов Франции находятся в так называемой красной зоне по коронавирусу.

Напомним, в начале сентября число выявленных инфицированных коронавирусом во Франции превысило 300 тысяч человек, более 30 тысяч больных COVID-19 скончались.