Рим, 11 сентября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. По данным навечер пятницы, 11 сентября, в Италии умерли35 597человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(как иднем ранее), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели212 432человека, за сутки этот показатель увеличился на 547 (днем ранее — на 613).

Число подтвержденных носителей выросло на 1616 (днем ранее — на 1597). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет284 796.

В настоящее время заражены36 676человек — на1059больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже шесть недель, за это время оно утроилось. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.