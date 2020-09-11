Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 12 сентября открывается театральный сезон. В этот день сразу несколько городских театров откроют творческий сезон с премьеры. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

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Среди новинок этого сезона спектакль «Вещь» в театре «Суббота», представляющий современное прочтение пьесы «Бесприданница» Островского. Сразу двумя новыми постановками откроется театр «Приют комедианта»: спектаклями Александра Созонова «Это все она» и Дмитрия Волкострелова «Русская классика». Премьеру также представят в Театре им. Ленсовета — спектакль Романа Кочержевского «Утиная охота» покажут ровно спустя полгода с момента, когда зрители должны были увидеть его впервые.

Премьерой новый театральный сезон откроет и Театр имени В.Ф.Комиссаржевской. Спектакль «Анна в тропиках» станет первой постановкой пьесы американского драматурга Нило Круза на петербургской академической сцене. Первым спектаклем, который покажет Театр-фестиваль «Балтийский дом» в этом сезоне, станет комедия «НеПлохие парни» по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг». А в октябре Михайловский театр представит новый балет «Коппелия»

"Большинство театральных и концертных площадок откроют сезон до конца сентября, среди них: театр «Мюзик-Холл», Капелла Санкт-Петербурга, Петербург-концерт, Театр Эстрады имени А. Райкина, Театр балета имени Л. Якобсона, театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и многие другие», — отметили в ведомстве.

Отметим, возобновить свою работу с 12 сентября петербургские театры, кинотеатры и концертные залы смогут только при соблюдении целого ряда условий, касающихся обеспечения эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором.

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