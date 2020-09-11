Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил срок выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, а также медицинскому персоналу, находящемуся в группе риска заражения, до 31 августа 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Медработник в Мариинской больнице. Санкт-Петербург

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Таким образом выплаты получат медработники, которые при оказании медицинской помощи контактировали с пациентами, зараженными коронавирусом, или имели высокий риск инфицирования.

«За март-июль 2020 года выплаты предоставлены 45 597 медицинским работникам на общую сумму 3 миллиарда 94 миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

В числе получателей выплат за август, согласно постановлению губернатора, значатся: врачи и средний медицинский персонал, оказывавших медицинскую помощь в государственных клиниках, скорой помощи, сотрудники, проводившие лабораторную диагностику COVID-19, а также патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших пациентов с коронавирусом и многие другие.