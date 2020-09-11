Белград, 11 сентября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Сербская авиакомпания Air Serbia объявила, что к 18 сентября откроет три дополнительных рейса между Белградом и Тиватом из-за большого интереса пассажиров.

Aleem Yousaf Самолёт авиакомпании Air Serbia

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Определенное количество существующих рейсов национальной авиакомпании Сербии будет выполняться на другом типе самолетов с большей вместимостью, так что в течение следующей недели общая вместимость пассажирских перевозок на этой линии увеличится на 33 процента, примерно до 5000 мест.