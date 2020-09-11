Бишкек, 11 сентября, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — августе 2020 года сложился на уровне 335 млрд 269 млн сомов (319,3 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом уменьшился на 5,9%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

Инфляция по сравнению с началом текущего года выросла на 2,2%. Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП Киргизии составил около 292,6 млрд сомов (278,6 млрд рублей), снизившись на 7,6%.

Киргизстанская промышленность за восемь месяцев 2020 года произвела продукции на сумму 77 млрд 244 млн сомов (73,5 млрд рублей), что в сравнении с прошлогодним показателем больше на 0,2%.

В этот же период сельскохозяйственная отрасль республики продемонстрировала рост производства на 1,8%, обеспечив страну продукцией на 43 млрд 232 млн сомов (около 41,2 млрд рублей).

Вместе с тем, в сфере услуг наблюдался спад на 9,8% — почти до 155 млрд 788 млн сомов (более 148,3 млрд рублей). Такая же ситуация возникла и в строительной сфере, где показатели уменьшились на 7,8% — до 22 млрд 828 млн сомов (21,7 млрд рублей).