Москва, 11 сентября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи из Волгограда. Рассмотрение вопроса назначено на 23 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на повестку заседаний, опубликованную 11 сентября.

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По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело может быть возбуждено в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда по признакам преступления, предусмотренного статьями «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество».

По данным издания «V1.ru», сотрудники регионального УФСБ застали судью при получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Следствие считает, что женщина предложила супруге арестованного по обвинению в терроризме за поджог дома губернатора Волгоградской области бизнесмена «помочь» с решением по делу.