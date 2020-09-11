Бишкек, 11 сентября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. В Киргизии 144 медика, заразившиеся коронавирусом на работе, получили обещанные правительством единовременные компенсации. Об этом сегодня, 11 сентября, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Med.kg Коронавирус. Киргизия

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По ее словам, каждому из этих медицинских работников выплатили по 200 тысяч сомов (190 тысяч рублей).

Также представитель министерства здравоохранения отметила, что семьи 21 медицинского специалиста, умершего от COVID-19, получили по 1 млн сомов (952 тысячи рублей) компенсационных выплат.

ИА REGNUM напоминает, что всего с начала пандемии в Киргизии коронавирус диагностировали у 3 163 медицинских работников, из них 73 скончались.