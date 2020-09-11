Саратов, 11 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Саратов в предстоящие выходные отмечает 430-летний юбилей. В честь празднования Дня города в субботу, 12 сентября, жители и гости столицы области смогут поздравить друг друга почтовым сообщением и по радио, поучаствовать в спортивных мероприятиях и развлекательных программах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздничный салют

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В программу мероприятий вошла праздничная ярмарка, которая намечена на 12 сентября с 10:00 по местному времени на улице Волжской и проспекте Кирова. Спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса пройдут в онлайн-формате. С Набережной Космонавтов с 13:00 до 16:00 пройдет парад парусных яхт «Волжский бриз». С 19:00 до 22:00 на местном радио прозвучит онлайн-дискотека с участием известных диджеев.

В 22:00 на Соколовой горе начнется праздничный салют, транслировать который будут в соцсетях.

В воскресенье, 13 сентября, праздничные мероприятия продолжатся. В этот день пройдут спортивные онлайн-тренировки и городские соревнования по ориентированию «Саратовский азимут».

ИА REGNUM ранее сообщало, к 430-летию основания Саратова, который отмечается в предстоящие выходные, в историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» откроется выставка «Галерея знаменитых саратовцев».

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