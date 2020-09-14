14 сентября, 2020, 05:07 — ИА Регнум. Украина, вступив после развала СССР на путь государственной самостоятельности, обзавелась своим флагом, гимном и гербом. Почему неурядицы с большим гербом Украины продолжаются по сей день, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

https://militaryarms.ru/simvolika/gerb-ukrainy/ Проект Большого Герба Украины

Теперь пришедшие к власти на последних выборах «Слуги народа» пытаются вновь поднять тему украинского герба, считая, что им удастся то, что оказалось неподъемным для их предшественников. Почему же так тяжел выбор украинского большого герба?

Малый герб Украины, который сейчас повсеместно используется как основной, подарил ей известный историк и глава украинской Центральной рады в марте 1917 — апреле 1918 года Михаил Грушевский. Считая, что «тризуб» — это родовой знак княжеского рода Рюриковичей, Грушевский предложил его в качестве знака украинской суверенности. Так малый герб Украины стал воплощением научной ошибки политика-историка. А с большим гербом несуразиц еще больше.

Читайте статью Марьяна Сидорива «Украина будит «гербовое лихо». Кто даст Украине Большой Герб? Кого забудут?».