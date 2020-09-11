Москва, 11 сентября, 2020, 11:56 — ИА Регнум. С 14 по 17 сентября в Московском речном императорском яхт-клубе на «Красном Октябре» состоятся мероприятия, приуроченные к Всемирному дню безопасности пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Этот день был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2019 года и назначен на 17 сентября. Его основная цель — повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности при оказании медицинской помощи, расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов.

Основополагающим принципом Всемирного дня безопасности пациентов является главный постулат медицины — прежде всего, не навреди.

В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения предлагает в день безопасности пациентов вспомнить и о медицинских работниках, призывая все заинтересованные стороны «Высказаться в поддержку безопасности медработников».

Департамент здравоохранения Москвы проводит информационно-профилактические и просветительские мероприятия «Окно здоровья на Красном Октябре» с участием общественных деятелей, Уполномоченного по правам человека в городе Москве, пациентских (Совета общественных организаций по защите прав пациентов при ДЗМ), волонтерских организаций и других. Главные внештатные специалисты Минздрава России и Департамента здравоохранения города проведут лектории, в т. ч. в видеозаписи, в которых расскажут населению о правилах безопасности в медицинских организациях и за их пределами, ответят на вопросы и дадут советы о том, как уберечься от заболеваний.

Информационный партнер «Окна здоровья на Красном Октябре» Синергия.

Торжественное открытие состоится во Всемирный день первой помощи 14 сентября в 17:30 с приглашением СМИ. В открытии примут участие: Оксана Драпкина — директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, профессор, д. м. н., член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, Дмитрий Пушкарь — главный внештатный специалист по урологии Минздрава России и ДЗМ, Сергей Петриков — директор ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ, Сергей Гуменюк — главный внештатный специалист по первой помощи ДЗМ, Андрей Тяжельников — главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, Игорь Ноздреватых — главный эпидемиолог ДЗМ, Игорь Иванов — генеральный директор «Национальный институт качества» Росздравнадзора, Дарья Белимова — руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», Алексей Харин — президент Группы «ГУТА».

17 сентября в 13:30 — Паблик-толк «Культура безопасности пациента. Критерии и нормы».

Спикеры: главный специалист по первичной медико-санитарной помощи (вопросы вакцинации) Андрей Тяжельников, профессор РМУ им. И. М. Сеченова, главный клинический фармаколог (безопасность применения ЛС) Марина Журавлева, главный эпидемиолог ДЗМ (внутрибольничные инфекции) Игорь Ноздреватых, член ОНФ, «Движение против рака» Николай Дронов.

Участники:

Пациентские организации:

Н. П. Коваленко «Вместе против гепатита»,

И. В. Цикорин — сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов ДЗМ, а также

медицинские работники и СМИ.

Аккредитация СМИ Мария Ахвледиани magront26@gmail.com

Адрес проведения: творческий кластер «Красный Октябрь», Московский речной императорский яхт-клуб, Болотная наб. 1, с. 1

Программа выездного мероприятия ДЗМ «Окно здоровья» ко Всемирному дню безопасности пациентов

Время проведения: 14−16 сентября

14 сентября — Всемирный день первой помощи

с 14:00 до 20:00

«Распознай симптомы инсульта»

Интерактивный мастер-класс по распознаванию симптомов инсульта и алгоритму действий в случае их обнаружения; раздача листовок об инсульте, его профилактике и последствиях

Мастер-класс по оказанию первой помощи на симуляторе

Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему до прибытия бригады скорой помощи. Посетителям расскажут и наглядно продемонстрируют, что именно необходимо делать до прибытия бригады врачей.

На 1-м этаже: с 14:00 до 20:00 — мастер-классы по оказанию первой помощи

16:00−16:45 — КВИЗ по навыкам оказания первой помощи, викторина с призами

17:30 — официальное открытие Всемирный день первой помощи.

18:00 — Лекция-диалог «Мужское репродуктивное здоровье — как часть безопасности общества»

18:30−19:00 — мастер-класс по распознаванию симптомов инсульта

19:10−19:40 — КВИЗ по навыкам оказания первой помощи, викторина с призами

На 2-м этаже:

Обследования:

УЗДГ сосудов шеи

ЭКГ

Биоимпедансометрия

Дерматоскопия

Центр здоровья с экспресс-анализами на холестерин и глюкозу в крови, антропометрией и расчетом индекса массы тела

Консультация кардиолога

Консультация невролога

Консультация диетолога-эндокринолога

Консультация психологов

Осмотр и консультация ЛОРа

Осмотр и консультация офтальмолога

Консультация нарколога с анкетированием на зависимости

Консультация дерматолога

15 сентября — День пациентских сообществ

с 10:00 до 18:00

с 11:00 до 18:00

На 1-м этаже:

Мастер-класс по скандинавской ходьбе

13:00 — Лекция диетолога «Здоровое питание»

13:50 — Лекция «Головокружение: проблема и решения» — к. м. н. врач-отоневролог, президент и руководитель центра головокружения «ГУТА КЛИНИК» Олег Анатольевич Мельников

14.30 — Лекция «Причины возникновения тугоухости и профилактика». Марина Владимировна Паукова — к. м. н., сурдолог-отоларинголог

15:00— Круглый стол «Культура безопасности пациентов — ответственность каждого» с награждением пациентских сообществ (Расширенное заседание Совета общественных организаций по защите прав пациентов)

16:00 — Лекция врача-инфекциониста «Профилактика вирусных инфекций и вакцинация»

17:00 — Лекция диетолога «Здоровое питание»

На 2-м этаже:

Обследования:

УЗДГ сосудов шеи

ЭКГ

Биоимпедансометрия

Дерматоскопия

Центр здоровья с экспресс-анализами на холестерин и глюкозу в крови, антропометрией и расчетом индекса массы тела

Консультация кардиолога

Консультация невролога

Консультация диетолога

Консультация психолога

Осмотр и консультация ЛОРа

Осмотр и консультация офтальмолога

Информирование по профилактике йододефицитных заболеваний

Консультация нарколога с анкетированием на зависимости

Консультация дерматолога

16 сентября — День студенческих сообществ

с 14:00 до 20:00

Название мероприятия

Описание

Здоровое сердце

Всем желающим измерят артериальное давление, специалисты проведут УЗДГ сосудов шеи, кардиолог проведет консультацию.

Центр здоровья

Гости смогут узнать уровень глюкозы и холестерина экспресс-методом

Специалисты проведут биоимпедансометрию и определят индекс массы тела

«Трезвая жизнь без зависимостей»

мотивационное консультирование по вопросу отказа от курения и злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ);

тестирование на немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ;

скрининг-диагностика содержания СО в организме курильщика;

раздача информационных антитабачных материалов, инструкций для лиц, бросающих курить.

с 14:00 до 20:00

На 1-м этаже:

Игры-квесты по ЗОЖ

Мастер-классы по оказанию первой помощи

Мастер-класс по самообследованию молочных желез

14:50 — мастер-класс, квиз по навыкам оказания первой помощи, викторина с призами

15:30 — игра «Каждый может стать волонтером-медиком»

16:00 — лекция, квиз «Вакцинация», викторина с призами

16:45 — квиз «Репродуктивное здоровье», викторина с призами

17:45 — квиз «Мифы в медицине», викторина с призами

18:30 — лекция, квиз «Тревога в большом городе», викторина с призами

19:15 — лекция, квиз «Здоровье уха и слуха», викторина с призами

Соблюдение норм безопасности медицинскими работниками и пациентами по недопущению заражения гепатитами.

На 2-м этаже:

Обследования:

ЭКГ

Биоимпедансометрия

Центр здоровья с экспресс-анализами на холестерин и глюкозу в крови, антропометрией и расчетом индекса массы тела

Консультация диетолога

Консультация психолога

Осмотр и консультация ЛОРа

Осмотр и консультация офтальмолога

Консультация нарколога с анкетированием на зависимости

17 сентября

12:40 — Соблюдение норм безопасности медицинскими работниками и пациентами по недопущению заражения гепатитами.

13:30 — Паблик-толк «Культура безопасности пациента. Критерии и нормы».

Спикеры: главный специалист по первичной медико-санитарной помощи (вопросы вакцинации) Андрей Тяжельников, профессор РМУ им. И. М. Сеченова, главный клинический фармаколог (безопасность применения ЛС) Марина Журавлева, главный эпидемиолог ДЗМ (внутрибольничные инфекции) Игорь Ноздреватых, член ОНФ, «Движение против рака» Николай Дронов.

Ведущая — Светлана Браун — начальник Управления по связям с общественностью ДЗМ.

Участники:

Пациентские организации:

Н. П. Коваленко «Вместе против гепатита»,

И. В. Цикорин — сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов ДЗМ, а также медицинские работники, ординаторы и СМИ.

15:00 — пресс-подходы, интервью СМИ