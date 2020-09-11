Москва, 11 сентября, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Средства, которые государство тратит на поддержку населения, должны подлежать максимально строгому и оперативному учету, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат обнаружил, что население получило поддержку на 430 млрд рублей меньше того, что выделил Минфин (3,195 трлн рублей). По мнению экспертов, средства, вероятно, всё же ушли по назначению, Росстат ещё пересмотрит свои данные, как это было раньше.

«Подобные ситуации, когда в системе учёта теряются сотни миллиардов рублей, выделенных на поддержку россиян, подрывают доверие к власти и заставляют усомниться в профессионализме чиновников. Надеюсь, что здесь нет никакого злого умысла и коррупции, но всё-таки учет государственных денег нужно вести строже», — отметил Миронов.

В целом, делают ввод эксперты, помощь жителям России от государства составила 0,1% от ВВП, в то время как в США, например, помощь населению была оказана в размере 30% от ВВП.