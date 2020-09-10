Варшава, 10 сентября, 2020, 22:51 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приветствует намерения Евросоюза ввести санкции против Минска.

Цитата из видео пользователя YouTube «Страна для жизни» Светлана Тихановская

Об этом она заявила журналистам 10 сентября в Варшаве.

«Мы, конечно, приветствуем санкции», — заявила Тихановская.

«Это прерогатива каждой страны — вводить их или нет», — добавила предводительница белорусской «оппозиции».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября сейм Литвы официально признал Светлану Тихановскую «избранным лидером» Белоруссии. По оценкам главы МИД РФ Сергея Лаврова, этим шагом Литва «перешла все грани приличия».