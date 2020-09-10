США превентивно мстят за новые изобличения коррупционеров — депутат Рады
Киев, 10 сентября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Санкции США в отношении депутата Верховной рады Андрея Деркача являются превентивной местью за дальнейшие разоблачения коррупционеров из Демократической партии США. Об этом заявил сам парламентарий 10 сентября в комментарии изданию «Обозреватель».
Депутат также анонсировал новую порцию «шокирующих фактами разоблачений», связанных с коррупцией представителей Демократической партии США на Украине. Информация будет опубликована в начале следующей недели, то есть после 14 сентября 2020 года.
Напомним, парламентарий опубликовал аудиозаписи, на которых, возможно, звучат голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Из содержания разговоров следует, что Украина, как минимум в 2016 году, находилась под внешним управлением.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США наложили персональные санкции на Деркача с формулировкой «за вмешательство в выборы».