Киев, 10 сентября, 2020, 23:05 — ИА Регнум. Санкции США в отношении депутата Верховной рады Андрея Деркача являются превентивной местью за дальнейшие разоблачения коррупционеров из Демократической партии США. Об этом заявил сам парламентарий 10 сентября в комментарии изданию «Обозреватель».

Petro Zhuravel Андрей Деркач

"Месть — неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают всё новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей», — прокомментировал Деркач.

Депутат также анонсировал новую порцию «шокирующих фактами разоблачений», связанных с коррупцией представителей Демократической партии США на Украине. Информация будет опубликована в начале следующей недели, то есть после 14 сентября 2020 года.

«Каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону государственная независимость и суверенитет Украины», — подчеркнул Деркач.

Напомним, парламентарий опубликовал аудиозаписи, на которых, возможно, звучат голоса бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Из содержания разговоров следует, что Украина, как минимум в 2016 году, находилась под внешним управлением.

Читайте также: Эти записи станут хрестоматийными: о новой порции бесед Порошенко и Байдена

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США наложили персональные санкции на Деркача с формулировкой «за вмешательство в выборы».