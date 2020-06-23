Киев, , 14:49 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают обнародованные накануне внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачём вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году.

ИА REGNUM напоминает, что в новых фрагментах речь идет преимущественно о внутриполитических делах на Украине — ситуации в «Нафтогазе», «Приватбанке» и политическое будущее на тот момент премьера Украины Арсения Яценюка.

«Эти записи станут хрестоматийными, они об Украине. О том, как во времена Порошенко пытались с помощью внешнего влияния оказывать давление на должностных лиц. Например, Байден просил у Порошенко не дать Гройсману (на тот момент премьер-министру) уволить председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева», — отмечает политолог Александра Решмедилова.

Эти записи демонстрируют, что представители администрации США на самом деле не особо доверяли и уважали Порошенко, контролируя каждый его шаг, заявила эксперт.

Она считает, что все это выглядит «малоприятно» как для Украины, так и для США.

«Байден — участник президентского забега и имеет шансы на победу на выборах президента США этой осенью. Поэтому для Украины важно не вмешиваться в избирательный процесс, чтобы не попасть в жернова предвыборной борьбы за океаном», — заявила Решмедилова.

Эксперт не исключает, что записи делались с согласия Порошенко и затем попали в «чужие руки».

«Почему сам Порошенко не объясняет, кто и при каких условиях мог его записать? Правоохранительные органы должны установить происхождение записей и не ведется ли запись сейчас первых лиц», — резюмировала политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее нынешний президент Владимир Зеленский дистанцировался от скандала с «пленками Деркача», заявив, что в этой ситуации должны разбираться исключительно правоохранительные органы. В рамках этого расследования возбуждены уголовные дела.