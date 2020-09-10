Бишкек, 10 сентября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. В Киргизии в первой половине 2020 года среднемесячная номинальная зарплата сложилась на уровне 17 999 сомов (17 306 рублей), что на 10,5% больше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

Ken Flottman

Наиболее высокий уровень среднемесячной зарплаты отмечен у работников сферы финансового посредничества и страхования — 36 028 сомов (34 642 рубля), информации и связи — 35 133 сома (33 781 рубль), а также добычи полезных ископаемых — 35 005 сомов (33 658 рублей).

Ниже среднего по республике уровня среднемесячная зарплата сложилась у работников искусства, развлечения и отдыха — 9 829 сомов (9 450 рублей), здравоохранения и социального обслуживания населения — 10 750 сомов (10 336 рублей) и сферы образования — 14 509 сомов (13 950 рублей).