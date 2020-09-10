Милан, Италия, 10 сентября, 2020, 22:13 — ИА Регнум. В течение всей недели, которую экс-премьер Италии Сильвио Берлускони провел в больнице, его состояние улучшается, сообщили журналистам руководители миланского госпиталя Святого Рафаила в четверг, 10 сентября.

European People's Party Сильвио Берлускони

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По словам врачей, от организма 83-летнего Берлускони они видят «оптимальный ответ» на проводимую терапию.

Политик был госпитализирован 3 сентября. На фоне подтвержденного коронавируса у него была выявлена также двусторонняя пневмония.

По данным на10 сентября, в Италии умерли35 587человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на 14). Выздоровели211 885человек, за сутки этот показатель увеличился на 613 (днем ранее — на 471). Число подтвержденных носителей выросло на 1597 (днем ранее — на 1434). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет283 180.

В настоящее время заражены35 708человек — на974больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже шесть недель, за это время оно утроилось. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделениепочти 100млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.