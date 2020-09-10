Афины , 10 сентября, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о двустороннем военном сотрудничестве и стратегии противодействия Турции, сообщает 10 сентября газета Ethnos.

Скриншот страницы социальной сети Twitter @Emmanuel Macron Встреча Кириакоса Мицотакиса и президента Франции Эмманюэля Макрона. 10 сентября 2020 года, Корсика

Издание отмечает, что встреча Мицотакиса и Макрона прошла на Корсике перед началом саммита стран Юга Европы», в котором должны участвовать Франция, Греция, Италия, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

«По словам источников в правительстве, между двумя лидерами достигнуто абсолютное согласие по перспективам стратегических отношений и греко-французского оборонного соглашения», — отмечает Ethnos.

При этом подчеркивается, что основное содержание этого соглашения может быть раскрыто в ближайшие дни в ходе выступления греческого премьер-министра на форуме в Салониках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афины заявили о планах усиления своего флота и ВВС, закупив у Франции боевые корабли и многоцелевые истребители четвертого поколения Rafale.

Всё это происходит на фоне обострения территориальных споров между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.