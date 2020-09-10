Женева, Швейцария, 10 сентября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 250 003 новых случая заражения коронавирусом, скончались по меньшей мере 4880 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 27 738 179 инфицированных коронавирусом, подтверждено 899 916 летальных случаев.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 218 149 выявленных случаях заражения и 3838 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.