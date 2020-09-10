Москва, 10 сентября, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ намерено внести представление о прекращении адвокатского статуса Эльмана Пашаева, сообщается 10 сентября на официальном сайте Минюста РФ.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева», — указано в тексте опубликованного сообщения.

Кроме того, ведомство предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского.

Представления будут направлены в территориальные управления по Республике Северная Осетия — Алания и по городу Москве.

Такое решение было принято в связи с участием вышеуказанных адвокатов в резонансном уголовном деле о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, совершенном актером Михаилом Ефремовым в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.