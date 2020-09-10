Москва, 10 сентября, 2020, 18:31 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2020 года произведено 176,30 тонны золота, что на 8,83 тонны, или на 4,77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 10 сентября пресс-служба Минфина.

Dan Brown Выплавка золотого слитка

Согласно данным ведомства, производство добычного в стране выросло до 150,10 тонны со 143,38 тонны за аналогичный период прошлого года, производство попутного золота снизилось до 9,79 тонны с 10,93 тонны, вторичного золота — до 16,41 тонны с 30,82 тонны соответственно.

Минфин также сообщает, что производство серебра в России за январь-июль 2020 года снизилось на 35,47 тонны, или на 6,45%, по сравнению с прошлогодним показателем и составило 514,42 тонны.

В том числе производство добычного серебра снизилось до 246,63 тонны с 264,98 тонны годом ранее, производство попутного серебра выросло до 192,63 тонны с 189,72 тонны, вторичного серебра — сократилось до 75,16 тонны с 95,19 тонны.