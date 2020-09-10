Бишкек, 10 сентября, 2020, 18:23 — ИА Регнум. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизии в рамках подготовки к парламентским выборам при содействии МВД и Верховного суда провела проверку кандидатов в депутаты на наличие судимостей.

Kenesh.kg Зал заседаний парламента Киргизии

По ее итогам выяснилось, что в 221 из 1 912 зарегистрированных кандидатов в депутаты республиканского парламента имеют погашенную судимость, по возбужденным в отношении 50 претендентов делам нет решения суда, а еще 19 являются фигурантами дел, находящихся на рассмотрении в судебных инстанциях.

Также стало известно о том, что ранее суды оправдали 26 претендентов на депутатские мандаты, а еще пять кандидатов привлекались к ответственности по Кодексу о проступках, что не влечет за собой судимости.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов в настоящее время претендуют кандидаты, представляющие 16 политических партий.